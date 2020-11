Maria Giovanna Maglie a L'aria che tira: "Giuseppe Conte e governo? Mancanza di autocritica che fa raggelare il sangue"

19 novembre 2020 a





Zero sconti al governo e a Giuseppe Conte. In collegamento con L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, Maria Giovanna Maglie picchia durissimo. Si parla di coronavirus, di seconda ondata, e la giornalista spara ad alzo zero: "La confusione ha regnato sovrana, la mancanza di autocritica da parte del governo raggela il sangue", rimarca. Già, nessuno che fa parte della catena di comando vuole ammettere errori o responsabilità. Roba da "gelare il sangue", per usare le parole della Maglie. Che aggiunge: "Nella prima ondata abbiamo anche potuto vedere degli errori di sottovalutazione ma ora avremmo avuto il tempo per organizzare il territorio e non intasare gli ospedali", conclude. Osservazione semplice, critica aspra, un errore che però il governo continua a non riconoscere.

