Nicola Morra, Carla Ruocco lo difende? Interviene Gaia Tortora: "No signora, fa schifo"

Tutti contro Nicola Morra tranne lei, Carla Ruocco. La deputata del Movimento 5 Stelle, nonostante le parole del collega su Jole Santelli (votata dai calabresi anche se sapevano del suo tumore), prende le difese del presidente della commissione Antimafia. La mia piena solidarietà a Nicola Morra, l'attacco strumentale e trasversale che sta subendo, in questo momento così delicato, proviene da chi vorrebbe delegittimare la Commissione Antimafia e l'importante lavoro che sta portando avanti!".

"Mai discutere con un idiota". Nessun giro di parole, 92 minuti di applausi per Giannini: il grillino Morra sotterrato

Immediata la replica di Gaia Tortora che, sotto al suo post su Twitter, inveisce: "Vede Signora Ruocco il problema è fare intendere che una persona malata gravemente non potesse impegnarsi nella sua attività perché destinata a morire. E questo fa schifo a nome di tutti i malati che possono per un mese o 10 anni impegnarsi in ciò in cui credono". Più chiaro di così.

