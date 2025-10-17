Landini, Gaia Tortora: "Meloni cortigiana? Avete stufato"

"Cortigiana non è critica politica. Avete stufato con questo linguaggio. Così si alimenta un clima già difficile.#Landini": Gaia Tortora, giornalista di La7, lo ha scritto in un post su X, commentando l'ultima uscita del segretario generale della Cgil Maurizio Landini.
Quest'ultimo, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì nei giorni scorsi, parlando delle manifestazioni per Gaza e dei vari scioperi in nome della Palestina, aveva detto che gli italiani in piazza sono scesi "per difendere l'onore dell'Italia" a differenza di "Meloni che si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito".
Parole che non hanno fatto piacere nemmeno alla premier, che infatti in un post su X ha commentato: "Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una 'cortigiana'. Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo sapesse, ne pubblico la prima definizione che si trova facendo una rapida ricerca su Internet. Ed ecco a voi un’altra splendida diapositiva della sinistra: quella che per decenni ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne, ma che poi, per criticare una donna, in mancanza di argomenti, le dà della prostituta".
