Landini, Gaia Tortora: "Meloni cortigiana? Avete stufato"

"Cortigiana non è critica politica. Avete stufato con questo linguaggio. Così si alimenta un clima già difficile.#Landini": Gaia Tortora, giornalista di La7, lo ha scritto in un post su X, commentando l'ultima uscita del segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

Quest'ultimo, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì nei giorni scorsi, parlando delle manifestazioni per Gaza e dei vari scioperi in nome della Palestina, aveva detto che gli italiani in piazza sono scesi "per difendere l'onore dell'Italia" a differenza di "Meloni che si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito".