Landini, Gaia Tortora: "Meloni cortigiana? Avete stufato"

di
venerdì 17 ottobre 2025
Gaia Tortora

1' di lettura

"Cortigiana non è critica politica. Avete stufato con questo linguaggio. Così si alimenta un clima già difficile.#Landini": Gaia Tortora, giornalista di La7, lo ha scritto in un post su X, commentando l'ultima uscita del segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

Quest'ultimo, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì nei giorni scorsi, parlando delle manifestazioni per Gaza e dei vari scioperi in nome della Palestina, aveva detto che gli italiani in piazza sono scesi "per difendere l'onore dell'Italia" a differenza di "Meloni che si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito". 

Parole che non hanno fatto piacere nemmeno alla premier, che infatti in un post su X ha commentato: "Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una 'cortigiana'. Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo sapesse, ne pubblico la prima definizione che si trova facendo una rapida ricerca su Internet. Ed ecco a voi un’altra splendida diapositiva della sinistra: quella che per decenni ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne, ma che poi, per criticare una donna, in mancanza di argomenti, le dà della prostituta".

tag
gaia tortora
giorgia meloni
maurizio landini

Francesco Damato