Non è l'Arena, Fabrizio Corona torna da Giletti: caso Genovese, rivelazioni pesanti. Qui trema la Milano vip

A Non è l'Arena torna Fabrizio Corona, che in collegamento con Massimo Giletti racconterà il lato oscuro di Milano. Cosa succede la notte, tra festini vip, droga ed eccessi? L'occasione la fornisce la cronaca nera, con l'imprenditore Alberto Genovese accusato di violenza nei confronti di una giovanissima ragazza che partecipava a un party sulla sua esclusiva "terrazza Sentimento" a due passi dal Duomo.

Alle telecamere di Non è L'Arena parlerà in esclusiva Daniele Leali, dj e imprenditore amico proprio di Genovese. In studio Nunzia De Girolamo, Hoara Borselli, Luca Telese e Walter Siti. E appunto Corona, che anche nel suo ultimo contestatissimo libro Come ho inventato l'Italia smaschera le ipocrisie e i silenzi del belmondo italiano di cui anche Genovese faceva parte.

