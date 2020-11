Otto e mezzo, Lilli Gruber interrompe Giuseppe Conte: "Come spiegherà agli italiani che i miliardi promessi non arriveranno mai?"

24 novembre 2020 a

Giuseppe Conte è alle corde. Anche Lilli Gruber, nella puntata di lunedì 23 novembre di Otto e Mezzo, non ha potuto fare a meno di far notare al premier qualche promessa mai mantenuta. Una a caso? "Come spiegherà agli italiani che i miliardi promessi non arriveranno mai?". Una domanda scomoda, anzi, scomodissima e che ha trovato il presidente del Consiglio impreparato. "Lei è molto pessimista", ha tuonato stizzito, mentre la conduttrice di La7 ha replicato infuriata: "No, sono solo realista". Il riferimento è agli aiuti economici anti-Covid ancora non arrivati.

Un siparietto senza precedenti rilanciato anche dalla pagina Twitter della Lega che commenta: "Persino la Gruber infierisce su Conte in diretta tv". E in effetti è quello che si è visto. Insomma, il premier ha perso qualsiasi sostegno.

