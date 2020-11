Guido Crosetto, sfottò a Giuseppe Conte: "Fate il c*** che volete, ecco la bozza del dpcm Natale"

28 novembre 2020 a

“Filtrata la prima bozza segreta del Dpcm Natale”. Guido Crosetto su Twitter ha fatto ironia sul nuovo decreto che Giuseppe Conte e la sua squadra di governo stanno preparando per perseguire l’obiettivo del Natale “sobrio”. I bollettini e la cabina di regia dell’Iss testimoniano una situazione in costante miglioramento anche se ancora seria, intanto si è scatenata la discussione politica e pubblica su quali misure adottare in vista delle festività dicembrine. “Fate un po’ che c*** volete”, è la bozza “segreta” immaginata da Crosetto e firmata a nome di Conte. Un’uscita chiaramente goliardica che si spera si discosti parecchio dalla realtà, dato che il premier ha una responsabilità importante: sbagliare le misure per il Natale e il Capodanno porterebbe il paese dritto verso una terza ondata invernale. Dalle prime indiscrezioni circolate, il governo sembra intenzionato a tenere restrizioni piuttosto dure: niente deroghe al coprifuoco, ristoranti chiusi a Natale e Santo Stefano, spostamento tra regioni consentiti solo tra i residenti. Questi sarebbero i punti fermi attorno ai quali costruire il nuovo Dpcm.

