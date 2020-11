CartaBianca, Bianca Berlinguer durissima con Franco Di Mare: "Vicenda assurda, l'uomo che vuole restituirmi l'onore"

29 novembre 2020 a

a

a

Fa discutere, fa parlare, fa rumore l'intervista di Bianca Berlinguer al Fatto Quotidiano. La conduttrice di CartaBianca, il programma di Rai 3, ha parlato con schiettezza dell'allontanamento di Mauro Corona, ha detto chiaro e tondo che il mancato reintegro è una scelta del direttore di rete, Franco Di Mare, e che se dipendesse da lei, lo scrittore e alpinista sarebbe di nuovo in trasmissione. E in questa intervista, durissima, la Berlinguer parla del fatto che "è diventata una questione tra maschi". E aggiunge: "Questa vicenda ha dell’assurdo. Sono stata offesa, eppure non mi è stato lasciato il diritto elementare di gestire io stessa la questione - ha rimarcato -. Vengo offesa da un uomo, Corona, e a restituirmi l’onore interviene un altro uomo, il direttore di Rai3, Franco Di Mare, con un atto di autorità inappellabile", sottolinea. Toni molto polemici, aspri. Dito puntato contro Di Mare, in particolare, dato che con Corona, spiega la Berlinguer, si è chiarita la sera stessa del litigio, quello della "gallina" che è costata Rai 3 allo scrittore.

"Mauro Corona che fine ha fatto?". Zaia tocca "un tasto dolente" e la Berlinguer risponde così: novità in arrivo

"Mai più". Terremoto in Rai, la Berlinguer vuota il sacco: "Con Di Mare è finita male", rissa per Mauro Corona

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.