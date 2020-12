Stasera Italia, "Capodanno in Albania". Vittorio Sgarbi sfida Conte: "Loro sono un Paese libero"

02 dicembre 2020 a

"A Capodanno vado in Albania". Vittorio Sgarbi, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, sorprende tutti e lancia la sua protesta civile. "In Albania c'è al governo Edi Rama, non si parla ogni sera di coronavirus, è un Paese libero. Qui invece è tutto chiuso, i ristoranti, i musei, i teatri e pensiamo di dare esempi di buon comportamento".



"Dimmi che cosa posso mangiare". Sgarbi demolisce Speranza, ministro in delirio di onnipotenza?

"Chiudere non serve a niente. Lo ha dimostrato Vincenzo De Luca, voleva chiudere e poi i contagi sono arrivati lo stesso - prosegue il professore -. Occorre la capacità individuale di proteggersi di difendersi, di stare distanti. Ma è ridicolo andare di sera a Sulmona vuota con la mascherina. Per dare l'esempio a chi, ai gatti? Io vado in Albania per essere libero.

