CartaBianca, Mauro Corona contro Franco Di Mare: "Perché è invidioso. E pensare che accusavano Berlusconi..."

Mauro Corona non accetta l'esclusione dalla Rai dopo il battibecco avuto con Bianca Berlinguer (lo stesso in cui lo scrittore definì la conduttrice una "gallina" ndr) a CartaBianca. L'alpinista punta ancora una volta il dito contro l'ex amico Franco Di Mare nonché direttore di Rai 3. Sarebbe lui a impedire il ritorno di Corona. La Berlinguer ha infatti accettato le scuse del suo ospite fisso, chiedendone addirittura il ritorno, ma nulla. Una scelta, quella di Di Mare, che non porta bene alle casse di Viale Mazzini: "Io e Bianca facevamo due punti in più di ascolto. Facendo così credo che lui vada anche contro l'azienda", spiega Corona in un'intervista a Tg Zero di Radio Capital.

Eppure per lo scrittore l'astio è di fondo. A chi gli ricorda che il premio Bancarella lo vinse lui e non Di Mare, Corona replica: "Penso sia invidioso. Ho chiesto scusa alla Berlinguer e lei ha accettato perché è una buona persona. Lui invece con la scusa di eliminarmi e di danneggiare anche lei - aprite bene le orecchie - si è eretto a paladino delle donne offese. Io ne ho offesa solo una, le donne le ho sempre difese e ci sono le prove televisive". Infine la frecciatina: "Ce l'avevano tempo fa con Silvio Berlusconi che aveva epurato Luttazzi e Santoro. Questa persona qui (Franco Di Mare, direttore di Rai 3) si spacciava per mio amico...io lo chiamo Frank Di Lago perché il mare è un'entità troppo grande, troppo possente, troppo nobile...che si accontenti di un bel lago".

