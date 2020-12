Otto e Mezzo, Andrea Scanzi senza vergogna in difesa di Giuseppe Conte: "Vi ricordate cosa facevano Berlusconi e Renzi?"

08 dicembre 2020 a

Lo schema di Andrea Scanzi? Per difendere Giuseppe Conte, ribadisce quanto erano "peggio", secondo lui, Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Siamo a Otto e Mezzo, il salottino di Lilli Gruber su La7, dove si parla delle polemiche che hanno investito il premier per le modalità accentratrici (ed esclusive) con cui sembra voler gestire il fiume di miliardi del Recovery Plan. Modalità di gestione che ha fatto insorgere non solo le opposizioni, ma anche Italia Viva, stufa di simile modus-operandi. E così, Scanzi, senza entrare nel merito della vicenda si limita a difendere il premier rievocando i precedenti inquilini di Palazzo Chigi. "Chi dice che Conte accentra poteri non ricorda cosa facevano Berlusconi e Renzi", taglia corto. Possibile, eppure nessuno ricorda che i due avessero a che fare con una pandemia, con una simile catastrofe, e con simile mole di miliardi europei. E ancora, Scanzi aggiunge: "Conte passa da Don Abbondio, lassista, al dittatore dello stato libero di Bananas...". Premier difeso ad oltranza, sempre e comunque.

