Mes, il sospetto di Myrta Merlino: "Il governo lo ha attivato senza dire nulla?"

08 dicembre 2020 a

La bozza del governo sul Recovery plan mostra già un controsenso. In piena emergenza coronavirus l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte stanzia giusto qualche spicciolo per la sanità. La denuncia arriva da Myrta Merlino che, con un cinguetto al vetriolo, smentisce i giallorossi: "Solo 9 miliardi del Recovery Fund per la sanità? Allora avete attivato il Mes senza dirci niente". Sì perché dalle indiscrezioni uscite dal Consiglio dei ministri di ieri, lunedì 7 dicembre, si scopre che 17,1 miliardi di euro sono stati destinati alla "parità di genere, alla coesione sociale e territoriale", altri 48,7 alla digitalizzazione, all'innovazione, alla competitività e alla cultura". E ancora: 19,2 all'"istruzione e alla ricerca", 27,7 alle "infrastrutture per una mobilità sostenibile" e 74,3 per una "rivoluzione verde e transizione ecologica".

Un vero schiaffo all'Italia intera che ha dovuto fare i conti con carenze a livello sanitario enormi. A questo punto il sospetto della conduttrice dell'Aria Che Tira è più che lecito: non è che il premier e compagni abbiano già messo in conto i 36 miliardi del Meccanismo europeo di stabilità su cui si voterà il 9 dicembre? Chi lo sa.

