Fuori dal Coro, Mario Giordano contro Domenico Arcuri: "Noi non ci spaventiamo, risponda, non minacci"

"Di questa vicenda non parla nessuno". Mario Giordano apre Fuori dal Coro, il programma di Rete Quattro, con il caso delle mascherine cinesi. "C'è un appalto da 1 miliardo e 200 milioni, ci sono delle mascherine che arrivano dalla cina e su questo appalto vengono pagate dagli imprenditori cinesi delle provvigioni a signori come Mario Benotti ed Andrea Tommasi che non producono mascherine". Un fatto - lo definisce il conduttore durante la puntata di martedì 8 dicembre - strano.

E ancora: "La Banca d'Italia apre un'indagine su queste provvigioni. Il commissario Domenico Arcuri non è indagato, è accaduto tutto a sua insaputa". Eppure il commissario per l'emergenza coronavirus non ha proferito parola in merito. Una reazione che ha indignato Giordano: "Arcuri, noi non ci spaventiamo. Uno che fa il commissario straordinario deve rispondere alle domande, non minacce".

