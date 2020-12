Marco Travaglio, fango su Matteo Renzi e Maria Elena Boschi: "Italia Viva come l'Anonima Sequestri"

09 dicembre 2020 a

Marco Travaglio senza pietà contro Matteo Renzi ("l'innominabile") e Italia Viva. Occasione per gettare fango sull'ex premier è il Recovery Plan per cui Iv non si trova d'accordo con la task force pensata da Giuseppe Conte. Quando basta al direttore del Fatto Quotidiano. "Da che mondo è mondo, quando l'Anonima Sequestri prende qualcuno in ostaggio, chiama i famigliari per chiedere il riscatto. Invece l'Innominabile e gli altri italomorenti sequestrano Conte, ma non dicono cosa vogliono in cambio del suo rilascio". Travaglio la definisce "una nuova fattispecie di banditismo politico: il sequestro di governo a scopo di estorsione imprecisata".

Dopo il lungo elenco delle dichiarazioni dei renziani che - a dire del filo-governista - non dicono nulla su cosa vogliono in cambio, ecco l'attacco gratuito al ministro Teresa Bellanova: "Dunque vogliono il rimpasto? "Non più". Un posto a tavola con Conte, Gualtieri e Patuanelli sopra la task force sul Recovery? La Bellanova, nota intellettuale della Magna Grecia, "non è interessata". Trattandosi di Soliti Ignoti - conclude - un piatto di pasta e ceci può bastare".

