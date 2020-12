Tagadà, Bruno Vespa a Matteo Renzi: "Ho già vinto due scommesse con lui. La terza? Il rimpasto, si farà"

09 dicembre 2020 a

Bruno Vespa è stato ospite di Tiziana Panella, con la quale si è collegato in diretta a Tagadà su La7. Il giornalista della Rai ha rispolverato un tema che è un attimo passato in secondo piano in queste ore infuocate di confronti e scontri sul Mes e soprattutto sul Recovery Plan. La cabina di regia, il sistema piramidale immaginato da Giuseppe Conte non ha trovato il favore di gran parte della maggioranza giallorossa, che come al solito ha mandato avanti Matteo Renzi sperando che faccia il lavoro sporco per tutti anche stavolta.

Difficile immaginare che il premier possa perdere il posto a Palazzo Chigi, piuttosto potrebbe avvenire un rimpasto entro la fine dell’anno. “Io sono abbastanza convinto che ci sarà”, ha dichiarato Vespa che poi ha aggiunto: “Anche perché oggettivamente ce n’è bisogno, non è soltanto un capriccio. Qualcosa da sistemare nel governo c’è”. In precedenza il conduttore di Porta a Porta aveva sorpreso la Panella con un retroscena su Renzi: “Sul rimpasto sono pronto a fare una terza scommessa con lui, le prime due le ho vinte io. Una l’abbiamo fatta sui soldi della pubblica amministrazione da restituire ai fornitori, un’altra sul 40% al referendum: la prima non l’ha onorata, la seconda sì, adesso vediamo se fare la terza, quella sul rimpasto”.

