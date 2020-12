Otto e Mezzo, Massimo Galli fa l'analista politico: "Garanzia di stabilità". Doppia sciagura: ci condanna al governo Conte

09 dicembre 2020 a

Ci mancava anche il Massimo Galli politologo. Il virologo del Sacco di Milano, prezzemolino in tv da che fu coronavirus, era ospite di Lilli Gruber nella puntata di Otto e Mezzo su La7 di mercoledì 9 dicembre, giornata infuocata per la politica col voto sul Mes, alla fine approvato sia alla Camera sia al Senato. E, insomma, il tema era prevalentemente politico. Tema su cui è stato interpellato proprio Galli, che ha detto la sua sull tensioni all'interno della maggioranza giallorosso, con le minacce di Matteo Renzi a Giuseppe Conte e la possibilità di una imminente crisi di governo. Eppure, Galli non dà credito alle voci relative alla crisi: "Più della metà dei parlamentari sparirebbe in caso di nuovo elezioni. Questa è la garanzia di stabilità", conclude solenne Galli, condannadoci insomma anche alla tenuta del governo Conte.

