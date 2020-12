All Together now, il "giudice" J-Ax e il doloroso segreto: "Combatto la depressione per la situazione che stiamo vivendo"

12 dicembre 2020 a

“Combatto la depressione per la situazione che stiamo vivendo”. A parlare è il rapper J-Ax, quest’anno giudice di All Together Now, la trasmissione condotta da Michelle Hunziker su Canale 5. Il cantante ha rivelato – in un’intervista al settimanale Nuovo Tv – che sta vivendo un periodo difficile e che è stato costretto a prendere una decisione importante: ha rimandato il concerto previsto al Medionalum Forum di Assago al 20 giugno 2021 a causa dell’emergenza sanitaria: “Non me l’ha imposto nessuno e non voglio mettere a repentaglio la salute di tutti. Se non si potesse fare neanche a giugno il pubblico riavrà indietro i soldi del biglietto”.

