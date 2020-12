Otto e Mezzo, Augusto Minzolini contro Lilli Gruber: "Ormai è la vice di Travaglio

15 dicembre 2020 a

Augusto Minzolini un fiume in piena. Il retroscenista rimane stupito di fronte a Otto e Mezzo, tanto che non può lesinare critiche. In collegamento con Lilli Gruber su La7 anche Carlo De Benedetti. Da qui il cinguettio al vetriolo della firma del Giornale: "Guardi Otto e mezzo e resti basito: ti accorgi che Carlo De Benedetti, l’ex-direttore di Repubblica è meno fazioso della Gruber. Almeno lui vede i limiti di questo governo e lo crocifigge. Per la Gruber, invece, si intuisce che Conte è il più bello del mondo. Ormai è la vice di Travaglio".

Uno speciale per celebrare Biden e dimostrare che Trump è fuori di testa: a senso unico, l'ultima bassezza di Lilli Gruber



Sì perché De Benedetti, di fronte a un flop dietro l'altro, non ha potuto fare a meno di contestare il premier. Alla domanda della conduttrice se preferisse Matteo Renzi o Conte, l'imprenditore ha tuonato: "Parliamo sempre di bare". Uscita che non ha trovato d'accordo la Gruber. La conduttrice, visibilmente contrariata, si è lasciata andare a un sorriso e ha cambiato discorso.

