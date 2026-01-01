L'Eredità, "davvero sfigato": Giulio beffato sul finale

Stefano, Davide e Giulio i concorrenti che sono riusciti ad accedere al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, giovedì 1 gennaio. A spuntarla, poi, sono stati Stefano e Giulio, che si sono qualificati così alla sfida dei Cento secondi. Sfida da cui è uscito vincitore Giulio, che dunque si è seduto al tavolo della ghigliottina con 200mila euro. Un montepremi che dopo vari dimezzamenti è sceso a 12.500 euro.

Le cinque parole da collegare questa sera, invece, erano corta, fisica, aghi, reattiva e muta. Il concorrente allora ci ha ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, e dopo sul cartoncino a sua disposizione ha scritto la parola Reazione. Purtroppo, però, come spiegato dal conduttore, la parola corretta era un'altra, cioè Cartina. "Non era facile, soprattutto con aghi e corta. Bravi a chi ha indovinato", ha commentato un telespettatore su X al termine della puntata. Un giudizio condiviso anche da altri utenti. "Vengo da una famiglia di sarti e la cartina degli aghi non l'ho mai sentita #leredita", ha scritto qualcun altro. E ancora: "Livelli di difficoltà molto altalenanti tra le puntate. Questo con la cartina davvero sfigato #leredita".