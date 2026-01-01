Affari Tuoi, "incrociare quegli occhi": valanga di commenti su Consuelo

Consuelo dal Friuli Venezia Giulia è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda questa sera, giovedì 1 gennaio su Rai 1. "Ho 36 anni, vengo da Trieste e nella vita lavoro come cassiera in un supermercato", ha spiegato la pacchista. Con lei in studio il papà Maurizio, pensionato ed ex dipendente dell'università di Trieste. La coppia ha giocato con il pacco numero 15.

Non sono mancati i commenti sulla piattaforma X indirizzati soprattutto a Consuelo. Complimenti soprattutto. Un utente per esempio ha scritto: "Arrivare alla cassa ed incrociare quegli occhi #affarituoi". Qualcun altro invece è stato un po' più duro nel commentare il suo modo di vestire: "Ma perché è vestita da Mercoledì Addams versione barbie platinata #affarituoi". Altri utenti, invece, hanno scritto: "Non li dimostra 36 anni...", "36 anni portati benissimo", "Stasera tocca a Pippi Calzelunghe", ha fatto notare invece qualcuno riferendosi alle trecce della concorrente.