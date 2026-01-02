Affari Tuoi, la vergogna su Consuelo: "Guarda caso una bambola"

Nella puntata di Affari tuoi del 1° gennaio 2026, su Rai 1, la concorrente è Consuelo, 36 anni, cassiera di supermercato da Trieste (Friuli Venezia Giulia), soprannominata "Pippi Calzelunghe" per le trecce. Accompagnata dal papà pensionato Maurizio, sceglie il pacco numero 16.La serata inizia con la gag di Herbert Ballerina, seguito da battute di Stefano De Martino. Consuelo elimina premi alti nei primi giri, rifiutando offerte del Dottore: 31mila euro (papà strappa l'assegno), poi 22mila.

Elimina anche 200mila e 50mila euro tra siparietti comici, con De Martino che "tortura" Herbert facendogli girare su se stesso o disturbandolo.Il gioco si anima: Consuelo trova pacchi bassi (5 euro, Gennarino, zero, 100 euro), con balli e minacce scherzose di De Martino ("Se trovi i 100mila, me ne vado e vi lascio con Herbert"). Rifiuta 15mila euro, poi arriva il cambio pacco, ma lei prosegue con il 16. Restano due pacchi: 20mila e 100mila euro. Chiedono 60mila al Dottore, che accetta: partita chiusa.

L'apertura finale rivela 100mila nel pacco di Consuelo: beffa, porta a casa "solo" 60mila euro, cifra comunque importante.Su X, la puntata genera commenti misti, con alcuni che criticano la selezione delle concorrenti rispetto alle edizioni precedenti: "Guarda caso un'altra bambola...", "Sempre ragazze belle, una vetrina", "Non li dimostra 36 anni, ma sembra giovane e carina come le altre", "Vestita da Mercoledì Addams versione Barbie platinata".