di
giovedì 1 gennaio 2026
Sinner, il posto vuoto alla cena di Capodanno: scoppia il mistero

1' di lettura

Cena di Capodanno a Montecarlo per Jannik Sinner. Con lui i suoi amici sportivi, tra cui i piloti Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco, Alessandro Pier Guidi, e il ciclista Giulio Ciccone. Anche a fine 2024 il numero 2 del tennis mondiale aveva cenato a San Silvestro con i suoi amici, a dimostrazione del fatto che si tratta di un gruppo estremamente affiatato. In molti, tra gli utenti che hanno commentato lo scatto, non hanno potuto fare a meno di notare un'assenza, quella della fidanzata di Sinner, la modella Laila Hasanovic. 

A pubblicare l'immagine è stato Giovinazzi su Instagram. E a scatenare il mistero è un posto apparecchiato a tavola in primissimo piano. Potrebbe essere stato lasciato libero dalla persona che si è alzata per scattare la foto. Che si trattasse proprio della Hasanovic? In realtà, l'ipotesi sarebbe da scartare. Stando alle foto e ai video pubblicati dalla modella, Laila avrebbe trascorso la serata di fine anno a casa insieme a un gruppo di amiche. Nelle stories si vede il gruppo intento a brindare con una bottiglia di champagne, poi un vassoio di scampi e infine un breve reel in cui Laila si mette a ballare su un divano insieme a due amiche.

