Formigli-Calenda, "falso", "ci vediamo in tribunale": volano stracci

"Nel disperato tentativo di attirare l’attenzione, il senatore Calenda continua a tirarmi in ballo. Ho deciso di non dargli corda per non alimentare i suoi giochini. Però di fronte a una falsità sesquipedale occorre per forza che intervenga, una tantum": Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita su La7, lo ha scritto in un post sui social, intervenendo dopo l'accusa del leader di Azione. "Sostiene il senatore che ‘i miei autori’ prima di una puntata gli abbiano detto ‘ci deve garantire che attaccherà Meloni’ e che la partecipazione alla parte di puntata sulla manovra economica sia saltata perché lui non avrebbe dato disponibilità ad attaccare la presidente del Consiglio. Questa affermazione è falsa e diffamatoria", ha spiegato il giornalista.

Per il conduttore, "gli autori di un programma, quando sentono un ospite prima della puntata, chiedono a lui o, come nel caso di Calenda, al suo portavoce, che posizione abbia sui temi da dibattere al fine di comporre un parterre equilibrato e dialettico. Nel caso di specie, essendo stato invitato Italo Bocchino, sostenitore della manovra, gli autori si sono sincerati su quale fosse l’opinione in merito di Calenda per evitare posizioni troppo sovrapponibili. Si tratta del normale lavoro di qualunque autore televisivo, mestiere le cui regole Calenda evidentemente ignora o finge di ignorare. Non è però consentito al senatore mentire spudoratamente per farsi pubblicità: la sua presenza al talk sulla manovra, dopo vari scambi di messaggi tra i miei autori e il suo portavoce, è stata confermata alle 10.33 di giovedì mattina".