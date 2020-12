Bruno Vespa a L'aria che tira: "Matteo Renzi? Vuole far morire Giuseppe Conte"

16 dicembre 2020 a

Matteo Renzi ha come unico obiettivo quello di tenere sulla corda Giuseppe Conte. Parola di Bruno Vespa che, ospite a L'Aria che tira su La7, arriva a spingersi anche oltre. "Renzi lo vuole far morire". Parole pesanti su cui Myrta Merlino tenta di capire di più: "Come lo vuol far morire". "Sì - replica il conduttore di Porta a Porta - Teresa Bellanova ha fatto mezz'ora in collegamento Skype con Bruxelles e il leader di Italia Viva ha fatto saltare l'incontro con il premier".

L'appuntamento tra il presidente del Consiglio e Renzi è stato rimandato a domani, salvo nuove sorprese. "Se l'ex ministro si impunta sul Mes, la crisi di governo è garantita - assicura Vespa -. Sempre che il Movimento 5 Stelle non cambi idea". Eppure per il giornalista c'è uno scenario più plausibile ed è quello negato da tutti: un cambio di ministri. "Renzi andrà fino in fondo e alla fine ci sarà un rimpasto di governo, dove Italia Viva prenderà dei posti in più. Non ha accettato la scommessa con me perché sapeva che avrebbe perso per la terza volta", conclude poi quasi ironizzando sul rottamatore per eccellenza.

