Luciano Fontana a L'aria che tira: "Pescatori liberi? Giuseppe Conte un uomo fortunato". Con Renzi ora cambia tutto?

La notizia del giorno, che cambia la scaletta rispetto ai divieti per Natale, è la liberazione dei pescatori italiani in Libia. Un caso che irrompe anche a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7, dove ospite in collegamento c'è il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, che fa il punto su quanto accaduto premettendo: "Giuseppe Conte è un uomo fortunato". La ragione? "Il premier può presentarsi al vertice con Matteo Renzi (previsto questa sera, giovedì 17 dicembre, alle 19, ndr) con una carta mediatica e tentare di respingere una delle accuse che Renzi gli aveva scagliato addosso". E ancora, il direttore aggiunge: "Conte ha sempre fatto sapere riservatamente che c'era in corso una trattativa difficile, i pescatori erano diventati una merce di scambio e di ricatto", ha concluso Luciano Fontana.

