Alessandro Sallusti e il sospetto dietro alle parole di Maria Elisabetta Casellati: "Mai accaduto prima"

Questa volta la questione è seria. Se anche Maria Elisabetta Casellati lancia un'accusa al governo, significa che la crisi non è poi così impossibile. Lo crede Alessandro Sallusti che nelle parole del presidente del Senato ravvisa un chiaro segnale. "La Casellati, nel tradizionale incontro con la stampa, ha criticato duramente il governo Conte per la gestione dell'emergenza Covid - premette nel suo editoriale sul Giornale -. È una notizia in sé, ma lo è ancora di più perché stiamo parlando della seconda carica dello Stato dopo il presidente Mattarella". Per Sallusti si tratta di niente di meno che "un avviso di sfratto all'attuale premier". "A memoria - prosegue - non ricordo un precedente di un presidente del Senato che apertamente si schiera contro l'esecutivo in carica".

C'è di più perché il direttore del Giornale interpreta il silenzio di Palazzo Chigi come la prova del nove: il presidente del Consiglio è in difficoltà. E con lui la sua maggioranza traballante. Allora - è la domanda che tutti ci poniamo - perché non guardarsi intorno? "Un governo Draghi? Può essere, perché c'è vita oltre a Conte", è la conclusione che suona come un auspicio.

