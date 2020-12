Giuseppe Conte e la brutta risposta in conferenza stampa? Aldo Grasso, un sospetto su Rocco Casalino

21 dicembre 2020 a

A sparare ad alzo zero contro Giuseppe Conte per la sua ultima "performance" in conferenza stampa, ora, ecco anche Aldo Grasso, il critico tv del Corriere della Sera che mette nel mirino il premier per l'ultima presentazione del dpcm. "Mi riferisco all'ennesima conferenza stampa di Giuseppe Conte. O meglio, al cerimoniale di queste numerose conferenze e alla percezione che ne ricava lo spettatore", premette Grasso. E ancora, sulle conferenze stampa-show: "Vengono sempre convocate a ora tarda, spesso rinviate di ora in ora, come se l'attesa e la tensione per l'attesa fossero più importanti degli argomenti in discussione. Anche le modalità sono parte del messaggio".

Dunque, nel mirino di Aldo Grasso ci finisce la vergognosa risposta di Conte alla giornalista Sky, una piccola crisi di nervi del premier che ha fatto molto discutere: "Anche la presenza di Rocco Casalino non è di molto aiuto, considerando i suoi trascorsi televisivi - premette -. Però, se il premier si fida, è probabile che l'intervento di Jana Gagliardi, giornalista di SkyTg24 sia sfuggito alle maglie di Casalino, perché sono bastate due domande, quelle che tutti noi avremmo voluto fare, perché il premier entrasse in crisi. Sarà la stanchezza, sarà l' ansia, sarà lo snervamento, ma ci sono momenti in cui la televisione non perdona", conclude Aldo Grasso. Una bocciatura, totale, per Conte.

