Enrico Mentana distrutto dal pranzo? Fregato dalla figlia, "la gnocca": cosa gli esce di bocca, video-cult

La figlia frega Enrico Mentana. Un video curioso, dato in pasto ai social proprio nel giorno di Natale. Il protagonista è il conduttore del TgLa7, Mitraglietta, evidentemente appesantito dai bagordi del pranzo natalizio. Ed ecco che così, sfruttando la sua "debolezza", la figlia lo gabba. Come? Con una domanda semplice semplice: "Papà, mi sai dire chi è la cugina del tortellino?". E Mentana, dopo una breve riflessione, risponde: "La raviola". Niente da fare, risposta sbagliata. La risposta corretta era "la gnocca", così come ricorda la figlia. Dunque, parte una sorta di sigla alla Cinepanettone dei fratelli Vanzina. E Mentana può concedersi un po' di meritato riposo.

