Enrico Mentana, altro colpaccio dopo lo smacco a Lilli Gruber: nel giro di pochi giorni...

Enrico Mentana torna con un nuovo speciale su La7. Il direttore del Tg della rete ne aveva condotto uno già qualche giorno fa: quello dedicato alla conferenza stampa in cui il premier Giuseppe Conte ha illustrato in diretta il Dl Natale. Adesso un nuovo appuntamento: questa sera, 22 dicembre, alle 21 e 15 il giornalista sarà al timone di uno speciale intitolato “Cos’è davvero Natale”. Un approfondimento sul “come fare i conti” con un anno così duro e con una guerra - quella innescata dalla pandemia da Covid-19 - che ha condizionato anche il Natale della Chiesa. Enrico Mentana ne parlerà con il cardinale Gianfranco Ravasi.

