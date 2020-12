Maria Giovanna Maglie contro Domenico Arcuri: "Vaccino, che faccia di bronzo. In Italia siamo 5,4 milioni?"

28 dicembre 2020 a

a

a

Stanno facendo discutere le bislacche dichiarazioni di Domenico Arcuri sui numeri delle forniture di vaccini. Già, perché messo di fronte all'evidenza dei fatti, ovvero le 10mila dosi scarse ricevute dall'Italia e le quasi 150mila incassate dalla Germania in questa prima "fornitura simbolica", ha spiegato: "Il numero di dosi simboliche per partire tutti assieme il 27 dicembre è proporzionale alla popolazione, la Germania dalla Ue ha avuto le stesse dosi o poco più". Un clamoroso delirio contro il quale punta il dito Maria Giovanna Maglie, che fa un paio di inequivocabili conti su Twitter: "Prendete un pallottoliere che volendo regalerete al commissario Arcuri. Germania: 82milioni 366mila abitanti; ha avuto 150mila dosi di vaccino. Italia: 60milioni 254mila per 9mila 750 dosi. Trattamento uguale? Si,se fossimo 5milioni 400mila abitanti", conclude la Maglie, aggiungendo l'hashtag #facciadibronzo. Altra roboante figuraccia per Arcuri.

"300 milioni ai francesi? Europa di fott***". Vaccino, rabbia e scandalo: la bordata della Maglie

"Considerata la sua età...". Prego? Arcuri, raccapricciante gaffe con la Venier: gelo in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.