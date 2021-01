Maria Elena Boschi querela Marco Travaglio: "Quella faccia rielaborata è sua?", le offese sul Fatto

04 gennaio 2021 a

Maria Elena Boschi querela Marco Travaglio per l’editoriale del direttore pubblicato sul Fatto Quotidiano il 3 gennaio. Nell’articolo, dal titolo “I veri transfughi”, il giornalista - come molti utenti su Twitter hanno fatto notare – avrebbe esagerato con le parole nei confronti della capogruppo di Italia Viva alla Camera. “Il primo modo di dire del 2021 - si leggeva sulla prima pagina - è 'avere la faccia come la Boschi'. Sempreché la faccia ampiamente rielaborata che domina le 87 interviste rilasciate nell’ultimo mese appartenga davvero alla deputata renziana che nel 2016 annunciò solennemente il ritiro dalla politica in caso di sconfitta al referendum”. Parole forti che - come riporta l’Huffpost - hanno spinto la Boschi a dare mandato ai propri legali di citare in giudizio Marco Travaglio.

