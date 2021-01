Amici, Lorella Cuccarini positiva al Covid. Puntata stravolta, cosa andrà in onda

08 gennaio 2021 a

Lorella Cuccarini è positiva al coronavirus e non partecipa al daytime di Amici. E' stata registrata oggi una nuova puntata del talent di Maria De Filippi e il pubblico presente in studio ha riportato tutte le anticipazioni di ciò che vedremo su canale 5 il prossimo 9 gennaio. Tra le notizie trapelate, ha suscitato scalpore l'assenza della Cuccarini. La professoressa di danza ha il Covid, ma non dovrebbe avere sintomi particolarmente gravi o fastidiosi. Infatti era in collegamento da casa sua e ha potuto comunque svolgere il suo ruolo di insegnante a distanza. Tuttavia non si sa altro delle condizioni della Cuccarini, né da quanto tempo ha il virus, né come lo ha contratto.

