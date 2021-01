CartaBianca, "non si può escludere": a poche ore dalla diretta, Mauro Corona pubblica questa foto. Terremoto-Rai, gode la Berlinguer?

12 gennaio 2021 a

Cartabianca torna questa sera 12 dicembre. Ancora una volta senza Mauro Corona. L'ospite fisso del programma di Rai 3 è stato allontanato da Viale Mazzini dopo la lite con Bianca Berlinguer. A nulla sono servite le scuse. Così come gli innumerevoli appelli della conduttrice per riavere lo scrittore in tv. Franco Di Mare non ha cambiato idea. E così Corona non può far altro che rassegnarsi.

A pochi minuti dall'inizio però l'alpinista tiene a lasciare un messaggio su Facebook: "Nel martedì della ripresa - scrive -, auguro buon anno e lunga fortuna alla trasmissione Cartabianca nella figura della conduttrice Bianca Berlinguer. In attesa di tornare ai nostri ascoltatori quando bugie e falsità verranno spazzate via da chi dovrebbe averlo già fatto per dovere e deontologia professionale. A quel punto, come scrisse il grande Califano a suo epitaffio, "non si esclude un ritorno". Auguri a tutti". Una chiara frecciatina al direttore di rete, Di Mare appunto, accentuata dalla foto scelta. Corona ha utilizzato lo stesso scatto che lo ritrae con la conduttrice, utilizzato dalla Berlinguer pochi giorni fa per chiedere il suo ritorno.

