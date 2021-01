Enrico Mentana a L'aria che tira gela Myrta Merlino: "Una telefonata privata", bocca cucita sulla crisi e imbarazzo in studio

13 gennaio 2021 a

Momenti di imbarazzo in studio a L'Aria Che Tira. Ospite nel giorno più atteso dal governo giallorosso, Enrico Mentana. Per capire meglio le intenzioni di Matteo Renzi, il direttore del TgLa7 ha contattato chi dentro all'esecutivo ci è fino al collo. Una telefonata misteriosa però che suscita la curiosità di Myrta Merlino. E così la primissima domanda non può che essere: "Ma con chi parlavi al telefono prima?". Un quesito che il giornalista non sembra prendere molto bene. Dopo secondi di interminabile silenzio e qualche accenno di "no" con la testa, ecco che Mentana risponde: "No, è una telefonata privata".

Ma il direttore del Tg di La7 accontenta la conduttrice e dopo la battuta: "Ero al telefono con la mia cagnolina Nina", prosegue: "Stavo parlando con uno dei protagonisti per capire come veniva valutata la dichiarazione di Grillo, e veniva valutata come l'apertura per dare al governo una stampella all'ultimo momento". Mistero risolto.

