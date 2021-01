Crisi di governo, Annalisa Chirico su Renzi: "Politico vero, come Salvini. Conte? Miracolato"

13 gennaio 2021 a

Matteo Renzi ha ritirato le ministre dal governo. Ancora una volta il leader di Italia Viva ha sorpreso tutti. Non Annalisa Chirico che, più puntuale che mai, si lascia andare a un vero e proprio plauso. "Possono piacere o meno ma i due Matteo, Renzi e Salvini, sono due politici, formatisi nei partiti, con una gavetta - cinguetta la firma del Foglio durante la conferenza stampa di Iv -. Conte è diventato premier per miracolo, neanche lui sa come, non ha un passato ma punta esclusivamente al futuro all’insegna del trasformismo più sfacciato".

L'ex presidente del Consiglio ha mantenuto la parola e deciso di ritirare dall'esecutivo Teresa Bellanova, ministro per le Politiche agricole, ed Elena Bonetti, titolare del dicastero per le Politiche per la famiglia. Una decisione, questa, che apre a diversi scenari ma che mette senz'altro Giuseppe Conte in seria difficoltà. Qualsiasi sarà la conclusione dell'esperienza giallorossa (con Renzi intenzionato ad accettare un rimpasto o meno), il premier dovrà fare i conti con una maggioranza che non esiste più.

