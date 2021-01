Flavio Briatore in controtendenza sulla crisi: "Bravo Renzi! Questa gente deve capire una cosa", messaggio pesante su Conte

14 gennaio 2021 a

“Mi congratulo con Matteo Renzi per aver dato una scossa a questo governo. Bravo Matteo!”. Flavio Briatore ha deciso di assumere una posizione un po’ in controtendenza sulla crisi di governo, aperta dal leader di Italia Viva nonostante la seconda ondata della pandemia di Covid sia già ripartita. “Questa gente deve capire che non possono fare dei decreti e venire in televisione a raccontarci un sacco di balle”, ha tuonato mister Billionaire, evidentemente contento della spallata che Renzi ha dato al governo. Ora Giuseppe Conte dovrà passare da Camera e Senato per la conta che decreterà la sopravvivenza o meno di questo governo giallorosso. “Non è vero che una crisi è incompatibile con un’emergenza”, ha affermato Briatore, che ha poi spiegato il suo punto di vista: “È esattamente il contrario. È proprio nell’emergenza che se un governo dimostra la sua inadeguatezza va cambiato. Questi sono mesi che promettono e non fanno niente: rifiutano i soldi dell’Europa, il Mes, hanno chiuso così a casaccio dappertutto, stanno distruggendo categorie intere di persone”.

