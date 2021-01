Storie Italiane, il dramma-Covid di Gilles Rocca: "Non pensavo di ridurmi così", un racconto che fa pensare

15 gennaio 2021 a

"Non mi aspettavo che questo virus potesse abbattermi così tanto fisicamente”: a parlare è il vincitore dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle, Gilles Rocca. L'attore ha scoperto di essere positivo poco prima di Natale: "Sono sempre stato molto attento, soprattutto nel periodo in cui ho fatto Ballando - ha detto ai microfoni di Storie Italiane su Rai 1, il programma condotto da Eleonora Daniele -. Ho fatto il tampone perché all’improvviso non sentivo più niente: non avevo né il gusto né l’olfatto, perciò mi sono allarmato”. Rocca ha rivelato poi che una settimana dopo la scoperta della sua positività, anche la compagna Miriam ha contratto il Covid. "Questo virus è doloroso anche per i giovani, è molto facile essere contagiati", ha detto l'attore, raccontando di aver avuto dolori alla testa, alle ossa, ai reni e ai polmoni. “La febbre non l’ho mai avuta e neppure la tosse, ma la prima settimana è stata particolarmente brutta - ha aggiunto -. Sentivo delle fitte incredibili ogni volta che mi coricavo sul letto. Ora sto finalmente meglio e ho ricominciato ad allenarmi, ne avevo bisogno. Non dovrei essere più contagioso. Domani farò un nuovo tampone”.

