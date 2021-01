Che tempo che fa, "sfugge" questa foto del Mago Forest: senza veli in prima serata, choc da Fabio Fazio

18 gennaio 2021 a

Prego? Nudo integrale (con provvidenziale bollino blu sulle natiche) in prima serata su Rai 3. Siamo negli studi di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio, la puntata è quella di domenica 17 gennaio. È il momento del mitico Mago Forest, come sempre vulcanico, incontenibile. E il Mago Forest mostrava una serie di scatti che lo riguardavano. E in uno di questi, come detto e come potete vedere qui sotto, si mostra come mamma l'ha fatto, coperto soltanto da un paio di occhiali mentre guarda il panorama boschivo da un balcone in legno. Si tratta di quella che il Mago Forest definisce "una pubblicità degli occhiali", l'unico "indumento" che indossa. E il mitico Mago Forest aggiunge: "Questo l'ho messo per fare colpo su una mia amica". Cala il sipario.

