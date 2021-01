Giuseppe Conte, il mistero dell'orologio: "Avete notato che quando è entrato in Senato...", come si spiega?

19 gennaio 2021 a

a

a

Il “mistero” dell’orologio di Giuseppe Conte è diventato ormai un grande classico che ritorna puntualmente ogni volta che il premier compare in pubblico. Addirittura il tema ha appassionato così tanto Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1, da incaricare un vero e proprio esperto del settore. Si tratta di Simone Bruni, direttore della rivista La Clessidra, che ha monitorato e riportato in onda gli orari dell’orologio di Conte: orari sempre diversi da quelli esatti, come si spiega? “Alle 9.30 - ha ricostruito l’esperto - quando è entrato in Senato, il suo orologio segnava le 10.20. E alla fine del suo intervento in aula, alle 10.40 circa, l’orologio segnava la stessa ora: le 10.20. La cosa più probabile è che il premier lasci il suo orologio da parte, magari in un cassetto, per indossarlo solo poco prima di uscire”. Questo spiegherebbe tutto perché “quello è un orologio automatico, per cui se lo si lascia fermo da una parte, la carica si esaurisce e si ferma”.

Video su questo argomento "Ma cosa sta facendo?". Clamoroso Salvini: beccato così durante il discorso di Conte, notate nulla di strano? | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.