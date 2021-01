Rocco Casalino, il retroscena sul suo nuovo appellativo: "Pretende di farsi chiamare ingegnere"

21 gennaio 2021 a

Rocco Casalino è la mente dietro a tutto. Il portavoce di Giuseppe Conte ha dimostrato in questi anni di saperci fare con la comunicazione, tanto che ormai si sente sicurissimo di sè. Stando a quanto riportato dal Giornale il capo ufficio stampa di Palazzo Chigi "pretende da tutti di farsi chiamare "ingegnere". A prova di ciò il quotidiano cita fonti ben informate. In effetti il portavoce è laureato in ingegneria elettronica. Questo appellativo però non lo esenta da critiche. Casalino infatti dovrà essere ascoltato dal Copasir in merito alla vicenda dei pescatori trattenuti per alcuni mesi in Libia. Nello specifico "sia per le attività svolte sia per le modalità operative e di sicurezza adottate".

