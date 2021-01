L'Aria Che Tira, Myrta Merlino umili Danilo Toninelli: "Allora metto un cartello", per il M5s altra figuraccia

25 gennaio 2021 a

Danilo Toninelli mette le mani avanti e si chiama fuori: "Ricorderei a chi ci segue che la situazione così complicata del governo del Paese non è colpa di Giuseppe Conte o dei Cinque Stelle ma di qualcuno che continua a fare dei calcoli di natura personale". Un'uscita, quella a L'Aria Che Tira, che non vede d'accordo Myrta Merlino. Il governo è sì in crisi dopo lo strappo di Italia Viva, ma M5s e premier non si possono dire estranei ai fatti. Da qui la frecciata della conduttrice al grillino ex ministro: "Va bene, se vuole metto il cartello 'È tutta colpa di Renzi' però ora che facciamo?".

"Problemi di Renzi, non nostri". Grottesco delirio di Danilo Toninelli: scopre in tv della crisi di governo?

"È colpa di chi non si assume la responsabilità di lavorare nei palazzi più importanti della politica - si difende invano Toninelli davanti alle telecamere di La7 -. Io ero in Aula, il presidente del Consiglio non ha detto che diamo poltrone, ha chiesto solo responsabilità". Oltre alla sviolina, il pentastellato si lascia andare a una lunga lista di "cose fatte" dal governo giallorosso. Il tutto mentre la Merlino cerca di farlo tornare alla domanda principale: "Cosa succede ora?". "A questo punto piuttosto che farci ricattare meglio andare a votare", conclude Toninelli rassegnato.

