Strizia la notizia, telefonata rubata tra "Paola De Micheli" e Mario Draghi. Ezio Greggio umilia la Pd: "Attaccati al tram"

"Presidente Draghi, sono a sua completa disposizione". Striscia la notizia intercetta la telefonata di Paola De Micheli, ministra dei Trasporti uscente, al premier incaricato. Ovviamente, si tratta della imitatrice Valeria Graci, ma la conversazione è godibile e soprattutto credibile.

"Qualsiasi cosa di cui ha bisogno io ci sono - sottolinea ossequiosa la finta ministra del Pd alla cornetta con Draghi - Come? Una che cucina? Io so fare le lasagne, i tortellini... Il bollito? No, non è una mia specialità. Per il bollito deve chiedere a Conte".



La "De Micheli", travolta (come Toninelli) dalla gestione pessima del dossier Autostrade-Ponte Morandi, dal caos trasporti legato al Covid e, a livello personale, dalla telefonata con l'amico dirigente juventino Fabio Paratici che chiedeva informazioni sull'iter accelerato per la cittadinanza italiana dal calciatore uruguaiano Luis Suarez (nei giorni dell'esame-farsa all'Università di Perugia) blocca poi Pastorino di LeU nei pressi del Parlamento: "Ho parlato con il Draghi, una parte del Recovery Plan può essere destinata a una iniziativa di grande sensibilizzazione, la campagna contro l'abbandono degli ex ministri... Non mi devo preoccupare? Divento una bimba di Draghi, almeno mi assicuro la poltrona, dai".



Gran finale, la conversazione telefonica proprio con Conte: "Giuseppe, tutto bene? Volevo diti che sono a tua disposizione. No, il banchetto delle caldarroste no. Mandaci Casalino....". Tornati in studio, ci pensa Ezio Greggio a mettere al suo posto la De Micheli-Graci: "Come ministro dei trasporti, si attacca al tram".

