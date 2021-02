Olivia Paladino rifiuta la mano, poi lo sguardo di fuoco a Giuseppe Conte: il video che scatena i dubbi

13 febbraio 2021 a

Attenzione al dettaglio. Si torna a Palazzo Chigi, al passaggio di consegne tra Giuseppe Conte e Mario Draghi, tra il presunto avvocato del popolo e il nuovo premier, che soltanto pochi minuti prima aveva prestato il suo giuramento, insieme alla squadra, di fronte a Sergio Mattarella. Nel cortile di Palazzo Chigi, Conte raccoglie gli applausi dei dipendenti, affacciati alle finestre, così come è affacciato alla finestra Rocco Casalino, in lacrime. Da par suo, il professore sfoggia sorrisi, insomma non vuole mostrarsi provato, o contrariato, per l'addio al Palazzo. E c'è anche Olivia Paladino. Ed è relativo a un suo gesto che bisogna fare attenzione.

Giuseppe Conte, infatti, ad un certo punto chiama la sua compagna, le chiede di avvicinarsi. E lei fa capolino sul tappeto rosso, sbucando da uno dei lati di Palazzo Chigi (e un fotograro le taglia anche la strada, ma questo è solo un ulteriore dettaglio). E quando Olivia è di fianco all'ormai ex premier, ecco che quest'ultimo prova a darle la mano. Ma lei, semplicemente, come mostra il video che potete vedere qui sotto, non ci pensa nemmeno. E non solo: lo sguardo è serio, nemmeno l'accenno di un sorriso, sembra anche non guardi nemmeno il suo compagno. Insomma, un gelo siderale. Un gelo inspiegabile.

Nonleggerlo, che ha rilanciato il curioso video su Twitter, aggiunge che Olivia Paladino "cederà dopo un lungo pressing del premier uscente". Insomma, alla fine la mano gliela ha data. Un gesto, rimarca sempre Nonleggerlo, che ricorda da vicino quello reiterato in molteplici occasioni pubbliche da Melania Trump, che la mano a Donald, all'epoca presidente degli Stati Uniti, proprio non voleva darla. Anzi, in più occasioni arrivò addirittura a scacciarlo, con un gesto secco. E insomma, ritornando a Palazzo Chigi, il sospetto sorge spontaneo: tra Olivia e Giuseppe va tutto bene?

