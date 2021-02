Paolo Del Debbio, non solo su Mediaset: clamoroso colpo di scena, dove sbarca

16 febbraio 2021 a

Paolo Del Debbio non solo in televisione. La novità è arrivata proprio in questi giorni ed è stata rilanciata dal profilo Facebook del suo programma tv: Dritto e Rovescio. "Il nostro Paolo Del Debbio è atterrato su Instagram - si legge nel post -. Questo è il suo profilo ufficiale, seguitelo @dicedeldebbio". Proprio così, il conduttore di Rete Quattro non ha solo cambiato look. Peccato però che Tvblog abbia ripescato dal passato qualche sua dichiarazione contro i social: “Io sono un personaggio pubblico e su internet non ci sono, si vive tranquillamente”, affermava nel dicembre del 2019 durante un incontro pubblico a San Benedetto del Tronto. “Si può fare un’attività pubblica senza essere sui social. In rete non c’è selezione, tutti sono uguali, dallo scienziato all’ultimo scemo del villaggio. Quello che un tempo si diceva al bar, oggi è diventata opinione. Questo provoca dei danni”.

La preoccupazione in particolare era per l'uso eccessivo del cellulare: “Dobbiamo sforzarci di far immergere i nostri figli nella vita vera, perché crescano a contatto con la strada, la natura e la gente in carne e ossa, non con le foto “filtrate” su Instagram; perché sentano la pelle d’oca dell’empatia profonda, non le emozioni artefatte dei social network”.

Insomma, il conduttore non sembra aver solo cambiato look ma anche idee. Per la nuova edizione del suo programma Del Debbio si è presentato davanti a tutti più magro e con tanto di barba e capelli lunghi. Nulla - ha detto - a che fare con problemi di salute. Anzi, la decisione sarebbe arriva proprio per dare una svolta alla propria vita. In tutto e per tutto.

