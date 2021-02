Oroscopo, Paolo Fox e la fine ingloriosa di Giuseppe Conte: "Era inevitabile". L'uomo che sapeva tutto: rileggetevi questa pagina...

17 febbraio 2021 a

a

a

Il cambio di governo in Italia era stato previsto dal celebre astrologo Paolo Fox. Nel suo libro dedicato all'oroscopo del 2021, infatti, aveva scritto che tra l'11 e il 12 febbraio qualcosa nel nostro Paese sarebbe cambiato. Ed è andata proprio così: l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte è stato rimpiazzato da quello di Mario Draghi. "L'anno scorso mi hanno attribuito una previsione che non avevo mai fatto sul 2020. Un fake. Questa invece l'ho fatta, l'ho scritta - ha detto Fox ai microfoni di Rai Radio2 -. L'11 c'è stata una fortissima concentrazione di pianeti in acquario, era inevitabile che qualcosa cambiasse, e sta cambiando ancora in tutto il mondo".

"Chiedete ad altri. Mi volete bruciare sul rogo?". Lo sfottono e Paolo Fox sbrocca in tv: in studio cala il silenzio

Paolo Fox è adesso uno dei più famosi astrologi in Italia. Ma il percorso che ha fatto per arrivare dov'è ora non è stato affatto facile. A partire dalle reazioni dei suoi genitori quando hanno scoperto cosa volesse fare il figlio "da grande". "Quando dovevo studiare e toglievo del tempo allo studio per leggere libri di astrologia, mia madre si arrabbiava - ha raccontato l'astrologo -. All'epoca il sogno di ogni famiglia era avere un figlio che lavorasse in banca, o avvocato. Per fortuna non ho fatto un lavoro che non mi sarebbe piaciuto. Sono acquario, gli acquari sono spiriti libri, dietro una scrivania tutto il giorno non avrei resistito".

"Mi ha regalato un anello, ma quello prima...". Sandra Milo ridicolizza il suo baby-fidanzato, gelo su Rai 1

Quando fa le sue previsioni per ogni segno zodiacale, Paolo Fox parla sempre di quattro categorie: lavoro, soldi, amore e salute. A Rai Radio 2 ha raccontato che quando viene riconosciuto per strada c'è sempre qualcuno che lo ferma per fargli una domanda. "Gli uomini mi chiedono del lavoro, le donne dell'amore. Gli uomini hanno un rapporto meno romantico, pensano molto alla carriera. Le donne invece spesso si trovano ingarbugliate in situazioni sentimentali particolari", ha rivelato.

Paolo Fox? "Aveva previsto tutto": clamoroso a Domenica In, la confessione che lascia di sasso la Venier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.