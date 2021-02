Rocco Casalino, "cosa ha nascosto nella sua biografia". Il lavoro che imbarazza il Movimento 5 Stelle

18 febbraio 2021 a

Ma il Movimento 5 Stelle conosce il passato di Rocco Casalino? No, il Grande Fratello non c'entra. La "pagina mancante nella biografia" del portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte, diventato nel giro di 3 anni eminenza grigia di Palazzo Chigi e dello stesso Movimento, è un'altra. E come ricorda il sito Vita.it, "è forse quella che avrebbe dovuto imbarazzare non poco i suoi compagni di viaggio" grillini: l'ingegnere, nella sua precedente vita professionale, è stato anche anchorman, per 4 anni, su un canale tematico di scommesse, Betting Channel. Niente di male, per carità. Se non che i 5 Stelle hanno spesso tuonato contro il gioco d'azzardo, anche quello legalizzato.

Casalino, nel 2009, andava in onda sul canale 657 di Sky proprio per ricordare che "i miliardi che arrivano nelle casse dello Stato dal gioco sono una cifra molto importante. Coloro che vivono il gioco con distacco e diffidenza devono rendersene conto. Anche i sindaci che vorrebbero limitarlo". Praticamente, l'esatto opposto di quello che predicavano e predicano tutt'ora i suoi compagni del Movimento.

"L’esperienza sul canale di scommesse finirà nel 2011 - ricorda ancora Vita.it -. Proprio in quell’anno Casalino venne scelto dal M5s per far parte dello staff della comunicazione". Insomma, Gianroberto Casaleggio e il suo staff probabilmente una letta veloce al suo curriculum l'avrà data. Chissà però se Luigi Di Maio, Vito Crimi e Alessandro Di Battista l'hanno fatto.

