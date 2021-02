Annalisa Chirico ad Agorà: grillini talmente "disperati" da avere bisogno di lui, la soffiata sul M5s

24 febbraio 2021 a

“Credo che il Movimento 5 Stelle abbia un disperato bisogno di una figura di leadership e Giuseppe Conte potrebbe essere l’uomo giusto”. Così si è espressa Annalisa Chirico, ospite nello studio di Rai3 di Agorà, la trasmissione condotta da Luisella Costamagna. “In virtù della sua attività da presidente del Consiglio - ha spiegato la giornalista - e della sua capacità di mettere insieme anime diverse e di essere una figura di riferimento anche per il Pd, Conte potrebbe giocare questo ruolo da leader del M5s. E magari un giorno potrebbe essere il federatore di quel cantiere del centrosinistra, visto anche l’investitura ricevuta dai dem”.

Ovviamente anche la Chirico è curiosa di sapere cosa dirà l’ex premier in occasione della lezione in diretta streaming che terrà venerdì 26 febbraio e che sancirà il suo ritorno all’università di Firenze: “Io già giudico positivamente il fatto che ci sia un politico con una professione ben definita. Aspettiamo di sentirlo parlare, a me i bavagli preventivi fanno un po’ paura. Io spero di poter ascoltare quello che avrà da dire, le critiche saranno motivate se dovesse usare la cattedra universitaria come palcoscenico politico”.

Ma la Chirico non crede che Conte commetterà tale errore, che comporterebbe un vero e proprio massacro mediatico: “Il processo alle intenzioni io lo rifiuto sempre come paradigma”. A questo punto la conduttrice di Agorà si è lasciata andare ad una battuta: “La Chirico da molto divisiva è diventata molto da coesione nazionale”.

