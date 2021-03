Vittorio Sgarbi replica agli insulti di Rocco Casalino: "Se lo tenga pure come marito", brutale

02 marzo 2021 a

a

a

Rocco Casalino non vorrebbe mai Vittorio Sgarbi come marito. Il sentimento è reciproco. A Ciao Maschio l'ex portavoce di Giuseppe Conte ha detto di trovare il critico d'arte "riprovevole, brutto" e di non capire come possa essere apprezzato da molte donne. Nulla che possa scalfire Sgarbi. Anzi, ai microfoni de La Zanzara, il deputato ha ammesso di essere "contento di non piacere a Casalino, mi pare giusto". E ancora, facendo riferimento all'intervista rilasciata da Nunzia De Girolamo: "Si tenga pure Silvio Berlusconi e Fabrizio Corona come mariti, mi va benissimo essere precluso".

"A quanto mi danno i sondaggi". Vittorio Sgarbi spara cifre clamorose e massacra la Raggi: "Chi, quella là?"

D'altronde il deputato non ha mai negato un certo disprezzo nei confronti dell'ex gieffino e del suo premier. "Franza o Spagna purché se magna”, scriveva in tempi non sospetti (quando Conte era ancora a Palazzo Chigi), "Sembra questo lo spirito con cui Conte, pur di restare a galla, chiede a parlamentari di destra, centro e e sinistra, dubbiosi e impauriti (di non essere rieletti) di sostenerlo. Poco importa se fino a ieri siano stati suoi oppositori. Già in in questo modo di agire c’è la cifra distintiva di questo anonimo e miracolato (mai eletto) avvocato di banche e multinazionali (altro che popolo!) che sembra starsene lì, incollato alla poltrona".

"Ma come hai fatto a vivere con lui?", "Ti odio". Sgarbi spietato, la domanda ferocissima sull'ex marito Arcuri: raptus della Merlino | Video

Poi la frecciata a Casalino che Sgarbi definiva "mastino di guardia con un proposito ben preciso: tirare a campare ed evitare le elezioni, ancor più adesso che i sondaggi danno il centro destra in largo vantaggio sulla coalizione Pd-5 Stelle". Nulla di tutto questo però ai microfoni di Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Qui il critico d'arte non è sceso nei dettagli. O meglio, non si è lasciato andare a imprecazioni. Le domande su Radio24 sono passate subito alla nuova candidatura. Sgarbi ha infatti ufficializzato la sua corsa a sindaco di Roma, commentandola con un semplice: "Chi c'è meglio di me?".

"Brutto, fastidioso. Dicono che con le donne...". Rocco Casalino insulta Vittorio Sgarbi, qui finisce in disgrazia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.