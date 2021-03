Sanremo 2021, Selvaggia Lucarelli "complottara": "I due peggiori". La clamorosa bordata su Fiorello

02 marzo 2021 a

E niente, Selvaggia Lucarelli ha intinto il mouse nel veleno per commentare il Festival di Sanremo. Pronti via, la gara all'Ariston non è quasi nemmeno cominciata e la giornalista del Fatto quotidiano inizia a cannoneggiare sui social spargendo il seme del dubbio. "Sono passati i due peggiori. Sanremo non è cambiato. Ora siamo tranquilli", assicura a proposito delle Nuove proposte che si sono esibite questa sera, strappando i primi due "pass" per la finale di venerdì (Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano). Primi commenti alla sparata? "Ma nooo", "Ma per niente vero", "Ma anche no". Chi ben comincia è a metà dell'opera.

Così, dopo qualche minuto e dopo aver visto all'opera Fiorello, esuberante e vulcanico ma sicuramente l'unico in grado di "riempire" un Ariston desolatamente vuoto e senza spettatori, e dare un senso agli applausi registrati scelti per dare "supporto psicologico" ai cantanti, la Lucarelli parte di nuovo all'arrembaggio contro il presentatore e showman siciliano: "Se Fiorello si sposta un attimo vediamo anche Sanremo". In questo caso, il giudizio duro di Selvaggia è condiviso da molti telespettatori, anche se altrettanti si ribellano e difendono a spada tratta "Fiore". E i più cattivi colpiscono la Lucarelli sotto la cintola: "Se la signora non fa così non se la ca... fila nessuno. È il destino di coloro senza alcun tipo di talento".

