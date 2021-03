Guido Crosetto cancellato da Twitter: attacco hacker o un trojan sfuggito di mano? Solo poche ore prima... un brutto sospetto

04 marzo 2021 a

Guido Crosetto è stato vittima suo malgrado di un episodio a dir poco singolare e sicuramente sconcertante. Il suo account di Twitter è infatti stato hackerato in maniera clamorosa: è possibile rintracciarlo solo tramite un nome composto da lettere e numeri, ma tutti i suoi messaggi sono stati cancellati. Sono per il momento rimasti intatti i 141mila follower e gli oltre 2mila account seguiti, ma è evidente che qualcosa di molto grave sta accadendo ai danni dell’ex coordinatore di Fratelli d’Italia.

Il quale in mattinata aveva denunciato un fatto molto strano, suscitando anche diverse prese in giro che si sono rivelate quantomeno affrettate, dato che è poi emerso che effettivamente qualcosa stava succedendo. “Oggi l’altro mio telefono, il mio personale, è comandato da remoto - aveva twittato Crosetto - scrive da solo, non mi lascia accedere alle funzioni, cancella e manda mail, ha appena mandato un tweet senza che lo volessi. Diciamo che questa storia dei trojan è scappata di mano”.

Insomma, l’ex parlamentare aveva puntato il dito contro il programma-spia usato spesso dalle forze dell’ordine, ma perché qualcuno avrebbe dovuto metterlo nel suo telefonino? Per rispondere a questa e altre domande si dovranno attendere nuovi sviluppi, di certo c’è che il profilo Twitter di Crosetto è stato pesantemente hackerato: “Oggi ormai se non hai un trojan nel telefono non sei nessuno - aveva dichiarato prima di scomparire dal social - si vede che il mio non funziona bene. Ormai siamo tutti sotto controllo. Ma non volevo creare allarme, e non penso a nessuno di particolare”.

