Giulio Sapelli a Stasera Italia: "Venditori politici, gli unici a non soffrire la crisi organica sono Salvini e Meloni"

"Gli unici due partiti che non soffrono della crisi organica sono Lega e Fratelli d'Italia". Parola di Giulio Sapelli che a Stasera Italia, in onda giovedì 4 marzo, elogia le forze politiche capitanate da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Su Rete Quattro l'economista parla di "partiti che non sono caduti nelle mani di venditori politici locali". I due però lo sono in maniera differente. Secondo Sapelli Fratelli d'Italia "rappresenta ancora il lascito del Movimento sociale italiano".

Il saggista non ha mai nascosto la propria ammirazione nei confronti del nuovo esecutivo. E a First Online diceva: “Aver liberato l’Italia dal trasformismo di Conte è il primo merito di Mario Draghi e la nascita del suo Governo è un fatto ultrapositivo. Quella della Lega è una svolta organica, spinta dai ceti produttivi del Nord che rappresenta, ma è solo l’inizio di un percorso che va completato. Per Cinque Stelle e Pd il declino mi sembra inesorabile”.

Non è un caso che anche l'ultima Supermedia elaborata da YouTrend vede l'area di centrodestra arrivare a 49,3 per cento di consensi, aumentando la cifra di 0,6 punti percentuali. Il tutto con la Lega che cresce del +0,5% e Fratelli d'Italia (+0,2%) crescono. Va peggio invece al M5S che si stabilizza al 14,8%. Per non parlare del Pd che registra un -0,4%, con una percentuale del 19,2%. A conti fatti la coalizione giallorossa si lascia alle spalle ben 0,7 punti, scivolando complessivamente al 37,2%.

